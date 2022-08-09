Нальчик, 9 августа, 2022, 16:07 — ИА Регнум. К 100-летию Кабардино-Балкарии будет организовано массовое восхождение на Эльбрус. В нем примут участие в том числе представители органов местной и федеральной власти, имеющие хорошую физическую форму, сообщили в пресс-службе Федерации альпинизма России.

21.мвд.рф Восхождение на Эльбрус

Среди тех, кто намерен участвовать в восхождении, министр курортов и туризма Кабардино-Балкарии Мурат Шогенцуков, министр труда и социальной защиты Алим Асанов, замглавы минприроды Мурат Апхудов.

Из соседних регионов Северного Кавказа участвуют председатель комитета по туризму Республики Ингушетия Беслан Мизиев и глава минспорта Ставрополья Андрей Толбатов. Кроме того, станут участниками мероприятия помощник депутата Госдумы Анастасия Истомина, представитель Минэкономразвития России Александр Зубов и другие высокопоставленные лица, пишет ТАСС.

Само восхождение намечено на период с 13 по 21 августа. Планируется, что в массовом мероприятии, которое в 2022 году состоится в честь 100-летия Кабардино-Балкарии, примут участие 100 человек из 20 регионов России