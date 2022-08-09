Таллин, , 16:06 — REGNUM Острая критика со стороны западных и эстонских СМИ правозащитной организации Amnesty International демонстрирует насколько тенденциозно и пропагандистски работают масс-медиа при освещении происходящего на Украине, заявил на страницах эстонского общественного портала objektiiv. ee публицист Варро Вооглайд.

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Он напомнил, что организацию подвергли критике лишь из-за того, что та указала в своем рапорте на нарушения со стороны Украины военного права. Так, Amnesty International подвергла критике практику использования для военных нужд школ, больниц и прочих гражданских объектов, а также в связи с размещением Вооруженных сил (в том числе используемых систем вооружения) в жилых кварталах городов и деревень в непосредственной близости от жилых домов.

Основа претензии сама по себе проста, отметил эстонский публицист: раз армия Украины использует, нарушая гуманитарное право, больницы, школы, жилые дома и прочие гражданские объекты для военных нужд, то такие объекты автоматически превращаются в объекты военных атак, что, в свою очередь, ставит под угрозу гражданское население. Как указывается в рапорте, в результате такой деятельности многие люди пострадали или были убиты.

Вооглайд подчеркивает, что публикация рапорта породила лавину критики со стороны западных мейнстримных СМИ, политиков и всевозможных лидеров общественного мнения.

«Ожидаемо к хору критики присоединились МИД Эстонии и эстонские мейнстримные СМИ. К примеру, МИД сообщил, что рапорт Amnesty International и критика Украины являются сильно ошибочной», — написал эстонский публицист.

Он добавил, что «в еще более острых выражениях высказался член редакции мнений газеты Postimees, ранее работавший на Еврокомиссию, бывший главред журнала Diplomaatia Эркки Баховски, по словам которого рапорт является пародией на обеспокоенность правами человека».

Варро Вооглайд приходит к выводу, что критиков рапорта Amnesty International и объявляющих составителей рапорта «рупором Кремля» не интересует вопрос о том, соответствуют ли действительности приведенные в рапорте весьма весомые задокументированные факты о нарушениях правил ведения войны.

«Ярая критика показывает, насколько ангажировано большинство лиц и организаций, выступающих на тему спецоперации на Украине. Особенно проблематично это в части СМИ», — завершил свой комментарий эстонский публицист.