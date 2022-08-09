Лондон, , 16:10 — REGNUM Британский автогонщик Льюис Хэмилтон мог сыграть в боевике «Топ Ган: Мэверик» режиссёра Джозефа Косински. Об этом 9 августа сообщил портал «Чемпионат».

Льюис Хэмилтон AngMoKio

По словам Хэмилтона, он связывался с Томом Крузом ради получения роли в ленте, после чего тот предложил ему сыграть одного из лётчиков. Позднее спортсмен понял, что не сможет принять участие в съёмках из-за участия в чемпионате Формулы-1.

Напомним, мировая премьера «Топ Ган: Мэверик» состоялась 27 мая 2022 года. Главную роль в картине исполнил Том Круз.

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