Лондон, 9 августа, 2022, 16:10 — ИА Регнум. Британский автогонщик Льюис Хэмилтон мог сыграть в боевике «Топ Ган: Мэверик» режиссёра Джозефа Косински. Об этом 9 августа сообщил портал «Чемпионат».

AngMoKio Льюис Хэмилтон

По словам Хэмилтона, он связывался с Томом Крузом ради получения роли в ленте, после чего тот предложил ему сыграть одного из лётчиков. Позднее спортсмен понял, что не сможет принять участие в съёмках из-за участия в чемпионате Формулы-1.

Напомним, мировая премьера «Топ Ган: Мэверик» состоялась 27 мая 2022 года. Главную роль в картине исполнил Том Круз.