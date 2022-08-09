Москва, 9 августа, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Сегодня, 9 августа, днём на торгах Московской биржи курс доллара упал на 44 копейки, до 60,31 рубля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Pixabay.com Доллар и евро

Курс европейской валюты, по данным на 15:41, снизился на 64 копейки, до 61,55.

Доллар отступает более чем на 0,5%, двигаясь в направлении уровня 60 рублей после очередной неудачной попытки приблизиться к отметке 61 рубль.

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