* талиба — запрещённая в России организация

Кабул, 9 августа, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Накануне первой годовщины правления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане школы для девочек старше шестого класса по-прежнему закрыты для учащихся. Но девочки не переставали сопротивляться и обратились в тайные школы. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Newsmedia.tasnimnews.com Школы для девочек в Афганистане

Французское информационное агентство рассказало о стремлении одной афганской девушки к образованию, хотя её брат и является членом движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В этом репортаже рассказывается о 20-летней девушке по имени Нафиса, которая тайком от своего брата-талиба (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ходит в домашнюю школу. Корреспондент «Франс Пресс» посетил это секретное учебное учреждение, которое было создано в одной из восточных провинций Афганистана.

Нафиса рассказала, что для того, чтобы не раскрывать, что она ходит в школу, ей приходится прятать свои книги на кухне и тайком носить их в школу. Сестра Нафисы пожертвовала собой, чтобы сохранить в тайне, что её сестра ходит в школу, и чтобы брат не узнал об этом, и сама перестала её посещать.

Нафиса говорит, что хотела бы стать врачом и иметь свободу и право выбора.

Хотя прошел почти год с тех пор, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, эта группировка не уступила требованиям вновь открыть школы для девочек.