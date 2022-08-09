Саранск, 9 августа, 2022, 16:01 — ИА Регнум. В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 50 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 68 043 жителя республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Дарья Драй ИА REGNUM Койки в «красной зоне»

Всего в регионе подтвердили 69 521 случай заражения коронавирусом, из них 44 — за минувшие сутки. Скончались от коронавирусной инфекции как основной причины 1393 человека, летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе не регистрировалось с 3 июля.

В ковид-центры Мордовии за минувшие сутки попали семь пациентов, накануне был госпитализирован один человек.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в республике подтвердили 47 новых случаев заражения коронавирусом. После COVID-19 выписались также 50 жителей республики.