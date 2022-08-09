Хасака, , 16:02 — REGNUM Позиции курдских «Сил демократической Сирии» атакованы 9 августа турецкой стороной, передаёт Al Ekhbariya.

Турция vs Курды © ИА REGNUM

Уточняется, что ВВС Турции направили ударный беспилотник на позиции курдов в городе Эль-Камышлы (провинция Хасака, Сирия). Погибли не только курдские военные: есть жертвы среди мирных жителей районов Хузам-эль-Гарбий и Эль-Махмакия.

Напомним, Турция три дня назад, 6 августа, осуществила подобную атаку в отношении курдов в городе Эль-Камышлы: есть погибшие и раненые.

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