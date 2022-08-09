Париж, 9 августа, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна провела телефонный разговор с министром иностранных дел Японии, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.

diplomatie.gouv.fr Глава МИД Франции Катрин Колонна

Главы МИД Франции и Японии выразили глубокую обеспокоенность крупномасштабными военными учениями, которые Китай проводит вокруг Тайваня, в частности пусками баллистических ракет, пять из которых оказались в исключительной экономической зоне Японии.

Катрин Колонна заявила своему коллеге о полной солидарности Франции с Японией.

Министры подчеркнули опасность действий Китая и отметили необходимость избегать любой эскалации, которая могла бы усилить напряженность в регионе. Франция привержена неизменной политике одного Китая и сохранению мира и стабильности в Тайваньском проливе.