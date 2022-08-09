Москва, , 16:00 — REGNUM США и Китай ведут борьбу за первенство в мировой экономике, и поэтому в нормализацию их отношений верится с трудом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 августа заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

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«В нормализацию экономических отношений США и Китая верится с трудом, — сказал Колганов. — Стратегически они явно точат зубы друг на друга. Это борьба за первенство в мировой экономике. И американцы этого не скрывают. Плюс к этому США ведут себя чрезвычайно заносчиво в политическом плане. И для китайского руководства это определенный вызов, на который оно не сможет не отвечать. Плюс к этому здесь есть чисто прагматический момент — американцы проверяют, насколько далеко они могут зайти в своем давлении на Китай».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов рассказал, сильно ли опасается Китай вторичных санкций США.

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