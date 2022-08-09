Йошкар-Ола, 9 августа, 2022, 15:58 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 9 августа выздоровели с начала пандемии 43 845 жителей республики, за последние сутки выписаны шесть человек после COVID-19. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Денис Абрамов ИА REGNUM «Красная зона»

Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 45 075 случаев заражения коронавирусом, из них 20 — за последние сутки. 1087 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом, в период с 16 мая ни одного летального случая в республике среди пациентов с COVID-19 не регистрировалось.

За минувшие сутки в ковид-стационары региона были госпитализированы восемь пациентов, накануне в больницы не попал ни один человек.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в республике выявили 16 новых случаев заражения коронавирусом. Выписались после перенесенного COVID-19 четыре человека.