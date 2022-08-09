Москва, 9 августа, 2022, 15:56 — ИА Регнум. На первом месте словосочетание «работа мечты» у всех жителей России означает высокая зарплата. На втором месте у мужчин — удовольствие от работы (24%), у женщин — хороший коллектив (31%), приводит результаты опроса исследовательский центр портала Superjob.ru.

За работой

На третьем месте ассоциация со словосочетанием «работа мечты» у мужчин — хороший коллектив (20%), на третьем месте у женщин — удовольствие от работы (24%). Одинаково часто и мужчины, и женщины называют работой мечты интересные задачи, пользу обществу и «удаленку».

В приоритете у мужчин — карьерный рост, свобода действий и компенсационный пакет, у женщин — стабильность, программы обучения, работа рядом с домом, гибкий график и адекватное начальство.

Опрос проведён 1–3 августа 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 367 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, чтобы являться идеальной, работа, прежде всего, должна быть стабильной.

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