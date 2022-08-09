Химки, Московская область, , 15:55 — REGNUM Если «Химки» договорятся с Николаем Писаревым о его назначении на должность главного тренера, то Российский футбольный союз (РФС) согласится на совмещение специалистом постов в сборной России и подмосковном клубе. Об этом 9 августа заявил член наблюдательного совета клуба Роман Терюшков.

Стадион «Арена-Химки» Arena-khimki.ru

«Если будет решен вопрос о подписании, думаю, что на данном этапе ничто не помешает Николаю Николаевичу совмещать два поста», — сказал Терюшков.

Он отметил, что сейчас на сборную России сейчас не такая большая нагрузка с учётом санкций, введённых ФИФА и УЕФА.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Терюшков подтвердил, что Писарев заменит Сергея Юрана на посту главного тренера команды.

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