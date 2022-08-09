Ижевск, , 15:55 — REGNUM В период с января по начало июля текущего года в Удмуртии в отношении детей совершено 395 преступлений, каждое четвертое из них — «сексуальное». Об этом сообщила на своей странице в социальной сети уполномоченный по правам ребенка в республике Ольга Авдеева.

Подросток

Детский омбудсмен подчеркнула, что около 90% таких преступлений совершается близкими родственниками ребенка.

По словам Авдеевой, сейчас в Ижевске началась неделя психолого-педагогического сопровождения педагогов детских садов и школ. В том числе, участники мероприятий обсуждают профилактику жестокого обращения с детьми, преступлений против половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетних, семейное воспитание.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект, предлагающий считать преступления против детей отягчающим вину обстоятельством, внесли в Госдуму депутаты от КПРФ во главе с Ниной Останиной в середине июня. Предлагается дополнить часть первую статьи 63 Уголовного кодекса РФ (УК) новым пунктом, предусматривающим совершение преступления в отношении несовершеннолетнего в качестве самостоятельного обстоятельства, отягчающего наказание. Тем самым усиливается защита от преступных посягательств на подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

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