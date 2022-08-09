Пули-Хумри, Афганистан, 9 августа, 2022, 15:54 — ИА Регнум. В афганской провинции Баглан с утра 9 августа неизвестные беспилотные летательные аппараты патрулируют небо над Андарабом. Об этом сообщает газета «8 Собх».

(сс) Powie Беспилотник

Читайте также: Беспилотник патрулирует небо над афганской провинцией Пактика

Источник утверждает, что полёты проходят на очень большой высоте и их нельзя сфотографировать.

В то же время член Фронта сопротивления отметил: »Наши источники в «Талибане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщают, что это патрулирование вызвало у них панику».

Следует отметить, что после убийства в Кабуле лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Аймана аз-Завахири количество патрульных полётов американских беспилотников в Афганистане увеличилось.

До этого американские беспилотники были замечены в воздушном пространстве провинций Газни и Пактика.