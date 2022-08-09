Москва, , 15:53 — REGNUM Правительство России по-прежнему напрасно надеется на то, что малый и средний бизнес сможет обеспечить страну всей необходимой продукцией и восстановить хозяйственный оборот. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 августа заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов. Так он оценил планы российских властей запустить новые льготные инвестиционные кредиты для малого и среднего бизнеса.

Малый бизнес Agency-kaluga

«Наше правительство демонстрирует традиционный подход к оценке источников экономического роста, — констатировал Комолов. — И смотрит на экономику в категориях 1990-х годов, надеясь на то, что «челноки», малый бизнес и всякие мелкие формы хозяйствования должны каким-то волшебным образом восстановить хозяйственный оборот, обеспечить нас продукцией, которая теперь не поступает с западных рынков».

Как полагает Комолов, всё это может сработать в очень ограниченном масштабе.

«Разумеется, малый и средний бизнес непременно заслуживают поддержки, но вовсе не в том контексте, в котором это предлагает делать правительство, — сказал экономист. — Наши системные либералы поднимают малый и средний бизнес на знамя в течение многих десятилетий, но если посмотреть на мировую практику, то мы увидим, что малый бизнес играет преимущественно социальную роль, создавая рабочие места и формируя занятость в отдаленных регионах, куда крупные компании не придут».

Первичным же, по словам Комолова, должно быть развитие крупных производств.

«Например, на днях прошла новость, что экономические власти РФ составили прогноз развития промышленности до 2030 года, согласно которому черная металлургия в лучшем случае сможет заместить за счет азиатских поставок то оборудование, которое раньше поступало с Запада, не раньше 2030 года, — заметил экономист. — Естественно, никакой малый бизнес эту проблему решить не сможет. Тут нужны инвестиции совершенно иного масштаба, и естественно, ставка должна быть сделана на крупные предприятия, которые могут сконцентрировать и лучшие кадровые и финансовые ресурсы для решения масштабных задач».

Комолов подчеркнул, что если и раньше малый бизнес не позволял РФ решить фундаментальные проблемы экономики, то сегодня, в экстренных условиях, его возможности стали еще более ограниченными.

«Едва ли можно ожидать от такой формы хозяйствования каких-то иных результатов, кроме создания рабочих мест в условиях потенциально растущей безработицы», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко («Единая Россия») отметил, что заявленные в правительстве РФ меры поддержки российского бизнеса являются мощнейшим драйвером для развития экономики.

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