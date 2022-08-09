Черкесск, 9 августа, 2022, 15:53 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкессии задержаны два местных жителя, работавшие курьерами у мошенников. Они устроились «на работу» по объявлению в интернете, собирая деньги у обманутых аферистами граждан. Те предварительно звонили и, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, сообщали о якобы попавшем в ДТП родственнике.

Цитата из к/ф «Приключения Буратино». реж Иван Петрович Иванов-Вано, Дмитрий Наумович Бабиченко.1960. СССР Мошенники

«Чтобы избежать наказания, необходимо заплатить. Звонивший добавил, что за деньгами придёт курьер», — объяснил задержанный 28-летний мужчина — житель г. Усть-Джегуты — сотрудникам полиции.

По его словам, курьерами как раз стали он и его 22-летняя сожительница. Причем о том, что участвуют в мошеннической схеме, они знали, однако за вознаграждение в размере 5% от суммы похищенного у граждан они согласились на участие в преступлении.

В настоящее время в отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Мужчина находится в СИЗО, его подельницу отпустили под подписку о невыезде. Установлено, что они причастны хищению более 1,8 млн рублей у пятерых жителей Карачаево-Черкесии, сообщили в МВД по региону.