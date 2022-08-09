Ростов-на-Дону, 9 августа, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Ростовская группа компаний Option первой в России приступила к выпуску компьютерных мышек и клавиатур. До конца 2022 года предприятие планирует протестировать производство мониторов и ноутбуков. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» 9 августа сообщил руководитель Агентства инвестиционного развития Ростовской области Игорь Бураков.

Image Catalog Ноутбук

К строительству завода инвестор планирует приступить в 2023 году. Объём инвестиций в реализацию проекта составит до 2,5 млрд рублей. Как ожидается, в год завод будет выпускать до 50 тыс. ноутбуков. В зависимости от ситуации на рынке мощность предприятия может быть увеличена до 100 тыс. единиц техники в год.

Инвестор планируется создать в Ростове-на-Дону ещё и первое в России собственное производство литийионных батарей для ноутбуков. Стоит учесть, что компания производит корпуса для системного блока компьютера из уникального состава пластмассы.

ИА REGNUM напоминает, что визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань заставил власти Ростова-на-Дону задуматься о собственном производстве микрочипов для ноутбуков. Однако на то, чтобы наладить выпуск микросхем, потребуется время.