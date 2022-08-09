Тбилиси, 9 августа, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Соединённые Штаты всецело поддерживают и будут поддерживать Грузию на пути вступления в НАТО и Евросоюз. Об этом в интервью телеканалу «Формула» заявила посол США в Тбилиси Келли Дегнан.

Ge.usembassy.gov Келли Дегнан

«У Грузии нет лучшего друга, чем Америка, и это не изменится. Это потому, что мы верим в европейское будущее Грузии», — заявила Дегнан.

Посол отметила, что путь на вступление в НАТО и ЕС довольно сложен, что могут подтвердить в тех, странах, которые его уже прошли. Для успеха в этом начинании нужно добиться единства все политических сил, общественных организаций и общества.

Напомним, Евросовет не дал Грузии статус кандидата в ЕС, а потребовал сначала выполнить 12 условий, в том числе добиться «деполяризации» между властями и оппозицией. Депутаты парламента Созар Субари, Михаил Кавелашвили и Дмитрий Хундадзе, выйдя из правящей партии «Грузинская мечта» заявили, что оппозиция не согласится на «деполяризацию», пока не освободят экс-президента Михаила Саакашвили. Он же нужен, чтобы возглавить «переворот» в стране и привести к власти силы, которые начнут войну с Россией.