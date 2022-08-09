Чебоксары, , 15:50 — REGNUM В Комсомольском районе Чувашии после вмешательства прокуратуры отменён приказ о сокращении штата в одном из детских садов. Причиной стало нарушение трудовых прав сотрудников и дискриминация работников, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Чувашии.

Безработица Иван Шилов © ИА REGNUM

Проверка проводилась в муниципальном автономном детском саду «Лейсан» в Комсомольском районе, где запланировано высвобождение работников из-за сокращения численности штата. Надзорное ведомство установило, что в нарушение требований Трудового кодекса России не всех работников официально уведомляли обо всех имеющихся в детском саду вакансиях.

«Однако отдельными работниками, подпадающими под сокращение, поданы заявления о переводе на имевшиеся вакантные должности, что свидетельствует о нарушении трудовых прав иных сотрудников детсада, лишённых права на получение предложений об имеющихся вакансиях, а также о дискриминации работников», — считают в республиканской прокуратуре.

Кроме того, по данным правоохранителей, не направлены в Комсомольскую районную организацию профсоюза работников народного образования и науки РФ проект приказа и копии документов о возможном расторжении трудового договора в связи с сокращением численности штата. Правоохранители добавляют, что мотивированное мнение профсоюзной организации до сих пор не получено.

Руководителю детсада прокуратура района объявила предостережение, а главе администрации Комсомольского района внесено представление. Кроме того, возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ («Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права»).

Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

В надзорном ведомстве добавляют, что отменён приказ о сокращении штата, процедура сокращения численности персонала «начата заново».

Отметим, что 8 августа минтруд Чувашии заявил, что ситуация на рынке труда республики «стабильная». В качестве безработных зарегистрированы 5638 человек, уровень регистрируемой безработицы по отношению к численности рабочей силы — 0,93%. С начала года трудоустроены 16 711 человек.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее в Аликовском районе Чувашии завершились судебные разбирательства по иску прокуратуры, которая потребовала от депутатского корпуса уволить сити-менеджера в связи с утратой доверия.

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