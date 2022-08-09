Варшава, , 15:58 — REGNUM Риторика правящей в Польше национал-консервативной партии в адрес Брюсселя стала гораздо жёстче — Варшава пригрозила «всеми пушками» за отказ Еврокомиссии выделить Варшаве средства на борьбу с пандемией. Об этом пишет 9 августа The Guardian.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если руководство ЕС попытается прижать нас к стенке, у нас не будет другого выбора, кроме как вытащить всё оружие из нашего арсенала и ответить око за око», — заявил генеральный секретарь правящей партии «Право и справедливость» Кшиштоф Соболевский.

По его словам, Польша требует 35 млрд евро на борьбу с COVID-19. Если Еврокомиссия их не выделит, Варшава инициирует иск против Брюсселя, заблокирует инициативы ЕС и создаст альянс для смещения Урсулы фон дер Ляйен и её коллегии комиссаров.

Как сообщало ИА REGNUM, Евросоюз требует, чтобы Польша выполнила ряда процедур в области верховенства закона. Тогда страна сможет получить гранты и кредиты. В Варшаве считают эти требования прямым нарушением суверенитета.

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