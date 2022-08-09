Вашингтон, 9 августа, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что Китаю нельзя позволить изолировать Тайвань.

Gage Skidmore Нэнси Пелоси

«Мы не можем позволить китайскому правительству изолировать Тайвань», — заявила она в интервью телеканалу NBC.

Пелоси добавила, что целью ее визита на Тайвань не была смена политики Соединенных Штатов в отношении КНР, Вашингтон по-прежнему придерживается принципа «одного Китая».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа Народно-освободительная армия Китая (НОАК) продолжила учения вокруг Тайваня. Манёвры с боевыми стрельбами организованы в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэй в первые дни августа.

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