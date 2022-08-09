Женева, Швейцария, 9 августа, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Всемирная организация здравоохранения объявила, что Афганистан столкнулся со вспышкой многих заболеваний. Об этом пишет газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM ВОЗ

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9 августа ВОЗ сообщила в своём новом отчёте, что помимо водянистой диареи и кори в Афганистане ширятся случаи заболевания конго-крымской геморрагической лихорадкой, а также лихорадкой денге и холерой.

Всемирная организация здравоохранения уделяет особое внимание мобилизации и увеличению потенциала для борьбы с болезнями и сокращения массовых жертв, вызванных природными явлениями в Афганистане.