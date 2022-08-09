Старый Оскол, Белгородская область, 9 августа, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Следователи проведут проверку по факту получения ребёнком травмы в скейт–парке Старого Оскола Белгородской области, сообщили ИА REGNUM 9 августа в пресс-службе СУ СК по региону.

Марина Каширская ИА REGNUM Скейт-парк

В социальных сетях очевидцы рассказали, что девятилетний мальчик, катаясь на самокате в скейт-парке, угодил колесом в дефект покрытия. Ребёнок упал и сломал челюсть, ему предстоит операция.

СК намерен дать правовую оценку действиям лиц, отвечающих за техобслуживание объекта, а также должностных лиц муниципалитета на предмет халатности.