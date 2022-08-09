Молдавия, 9 августа, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Деятельность правительства Молдавии, сформированного партией президента Майи Санду «Действие и солидарность» (ПДС), привела к тому, что в стране резко выросло число голодающих. Об том заявил в своём телеграм-канале депутат парламента республики от Партии социалистов Богдан Цырдя.

Голодающие беженцы. 1921

«Последний отчёт о питании и продовольственной безопасности в мире, опубликованный Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН, показывает, что Молдавия является наиболее пострадавшей страной с точки зрения голода среди стран Европы» — написал Цирдя.

Он заявил, что, по данным ООН, с 2014 по 2016 год голодающих в Молдавии было 1,6%, в 2019 — 4,9%, в 2021 — 6,7%. Средний показатель по Европе — 1,45, а в России — 0,5%.

Цирдя отметил, что Молдавии доля голодающих в четыре раза больше, чем в среднем по Европе. При этом он напомнил, что есть «хорошие новости» — республика получила статус кандидата на вступление в Евросоюз.

Стоит отметить, что годовая инфляция в Молдавии в июне, по данным Нацбанка, составила 31,83%.