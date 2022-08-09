Париж, 9 августа, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Туристические места во Франции останутся открытыми для российских граждан, сообщает Le Parisien.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Франции

После отказа в конце июля двум россиянам, желающим посетить Венсенский замок, канцелярия министра вооруженных сил сожалеет об отсутствии «проницательности» и следит за тем, чтобы россияне всегда были допущены к туристическим объектам Франции.

28 июля двум россиянкам было отказано во въезде в Венсенский замок из-за их происхождения.

В аппарате министра вооруженных сил Франции Себастьяна Лекорню уверяют, что туристические места, в том числе места, находящиеся в подчинении министерства, по-прежнему открыты для россиян. Венсенский замок, а также музей авиации и космонавтики, Дом инвалидов всегда готовы принять туристов и иммигрантов из России.

Как сообщало ИА REGNUM, граждане России больше не могут посещать Венсенский замок, в котором также находятся архивы министерства вооруженных сил Франции, из-за внутренней директивы, изданной из-за ситуации вокруг Украины.