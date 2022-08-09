Нижний Новгород, 9 августа, 2022, 15:43 — ИА Регнум. За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 122 человека. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 414 864 человека на 9 августа, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки госпитализированы в ковидные стационары 49 жителей области, накануне в больницы попали пять человек.

С начала пандемии в регионе выявили 428 130 случаев заражения коронавирусом, из них 72 — за минувшие сутки. 11 605 человек скончались от последствий заражения коронавирусной инфекцией, накануне и за минувшие сутки летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе не регистрировалось.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в регионе было выявлено 272 новых случая заражения коронавирусом. Выписались после COVID-19 113 жителей области.