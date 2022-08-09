, 15:42 — REGNUM Теперь любое заявление президента Украины и его окружения нужно изначально считать «информационно-психологической операцией», отметил в своем телеграм-канале 9 августа посол ЛНР в России Родион Мирошник.

При этом, полагает дипломат, красивое словосочетание можно заменить на более простую фразу — «целенаправленное враньё».

Как сообщалось ранее, глава офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что обещания киевских властей о подготовке к «контрнаступлению на Херсон» «были частью информационно-псизхологической операции».