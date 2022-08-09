Киев, 9 августа, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Теперь любое заявление президента Украины и его окружения нужно изначально считать «информационно-психологической операцией», отметил в своем телеграм-канале 9 августа посол ЛНР в России Родион Мирошник.

Официальное интернет-представительство президента Украины Михаил Подоляк

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При этом, полагает дипломат, красивое словосочетание можно заменить на более простую фразу — «целенаправленное враньё».

Как сообщалось ранее, глава офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что обещания киевских властей о подготовке к «контрнаступлению на Херсон» «были частью информационно-психологической операции».