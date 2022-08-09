Москва, , 15:41 — REGNUM После провала весной 2022 года и довольно слабого роста в начале лета объёмы потребительского кредитования постепенно возвращаются к уровню начала 2022 года. Драйвером розничного кредитования по-прежнему остаётся льготная ипотека, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры банковского дела и предпринимательства Государственного университета управления. к. э. н Елизавета Шаманина.

Ипотека

«Сумма кредитов, выданных в рамках программ «Льготная ипотека» и «Семейная ипотека», в июне 2022 года составила 121 млрд руб., что на треть больше, чем в предыдущем месяце, и обусловлено снижением ставки до 7% с 21.06.2022 г.

Вслед за ипотекой в начале лета также восстановилось и необеспеченное потребительское кредитование (прирост в июне 2022 г. составил +0,2%, после стабильного 3-х месячного сокращения), на данную тенденцию не могло не повлиять изменение стоимости банковских продуктов.

Согласно статистическим данным Банка России, в III квартале 2022 года среднерыночные значения полной стоимости автокредитов варьировались от 15,7 до 19,1%, нецелевых кредитов от 13,7 до 26,1%, POS-кредитов от 13,7 до 17,6%.

Между тем изменение стоимости банковских продуктов происходит вслед за изменением ключевой ставки Банка России, а с апреля 2022 г. мы видим ее планомерное снижение с 20% до 8%.

Данное обстоятельство и улучшение конъюнктуры рынка являются главными стимулами дальнейшего роста объемов потребительского кредитования и как следствие оживления финансового сектора и экономики в целом.

Продолжающаяся активизация спроса на потребкредиты подтверждается и данными за июль 2022 года. Российские банки одобрили порядка 1,7 млн кредитов на сумму 427 млрд руб., рост за месяц составил 23% и приблизился к показателям января 2022 г. При этом от показателей 2021 года объем выдач беззалоговых кредитов все же существенно отличается, снижение составило 45%.

Сейчас на рынке наблюдается устоявшаяся закономерность — спрос на кредиты существенно повышается по мере снижения ставок. Далее, отмечая определенную стабилизацию на рынке, банки будут готовы пойти на смягчение отдельных требований к заемщикам, продолжая поддерживать оживившийся спрос.

При этом, несмотря на имеющуюся сегодня тенденцию к снижению уровня процентных ставок, стоимость потребкредитования и ипотеки все же выше, чем была в условиях пандемии коронавируса. Таким образом, наметившийся тренд будет сохранен только в рамках либерализации условий кредитования», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в июле 2022 года банки выдали гражданам 1,75 млн кредитов наличными на сумму 427,4 млрд руб. Это на 23,3% больше чем в июне.

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