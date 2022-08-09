Ярославль, 9 августа, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности мэра Ярославля Илья Мотовилов вошёл в пятёрку медийного рейтинга глав столиц Центральной России. Об этом сообщает «Медиалогия».

City-yaroslavl.ru Илья Мотовилов

Илья Мотовилов занял пятое место в топе, поднявшись сразу на шесть позиций. Его МедиаИндекс составил 3 тысячи 363.

Рейтинг медийности глав «Медиалогии» учитывает более 78 тысяч источников, среди которых телевидение, радио, газеты, журналы, информагентства, интернет-СМИ. Методика подсчёта использует СМ-индекс (вес объекта в социальных сетях), а также по индекс цитируемости в средствах массовой информации.

Помимо Мотовилова, в топ-5 также вошли глава администрации Белгорода Антон Иванов, глава администрации Тулы Дмитрий Миляев, глава администрации Рязани Елена Сорокина и глава Воронежа Вадим Кстенин.