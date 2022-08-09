Уфа, 9 августа 2022, 15:41 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров посетил добровольцев республиканского батальона им. Доставалова на месте боевого слаживания. Об этом 9 августа он сообщил в своем телеграм-канале.
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«Этот батальон так же, как и батальон им. Шаймуратова, военные командиры хвалят. Горжусь! Башкиры во все времена были сильными и смелыми. Достойно служите Родине, парни!» — заявил глава региона.
Он отметил, что руководство республики делает все, чтобы у бойцов был прикрыт тыл.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Башкирии побывал на месте боевого слаживания регионального батальона им. Шаймуратова.
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