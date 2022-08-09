Уфа, 9 августа, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Глава Башкирии Радий Хабиров посетил добровольцев республиканского батальона им. Доставалова на месте боевого слаживания. Об этом 9 августа он сообщил в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Z

Следите за развитием событий в трансляции: ««Цели будут достигнуты»: спецоперация ВС России на Украине — все новости»

«Этот батальон так же, как и батальон им. Шаймуратова, военные командиры хвалят. Горжусь! Башкиры во все времена были сильными и смелыми. Достойно служите Родине, парни!» — заявил глава региона.

Он отметил, что руководство республики делает все, чтобы у бойцов был прикрыт тыл.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Башкирии побывал на месте боевого слаживания регионального батальона им. Шаймуратова.