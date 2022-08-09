Кабул, , 15:41 — REGNUM За последние два десятилетия гражданские лица по всему Афганистану стали объектом самых смертоносных нападений, но в то же время шииты, особенно хазарейцы, неоднократно становились мишенями исламских экстремистских групп в школах, больницах, на гражданских демонстрациях, в общественных местах и даже мечетях. Об этом сообщает портал darivoa.com.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

В большинстве случаев ответственность за нападения со смертельным исходом, включая атаки смертников на это этнорелигиозное меньшинство, брали на себя экстремистские группировки мусульман-суннитов, особенно ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Какие факторы делают шиитов Афганистана объектами постоянного насилия и смертоносных нападений? Когда радикальные группы, такие как ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), берут на себя ответственность за убийство хазарейцев-шиитов, есть ли у них оправдание своим действиям?

Фазл Ахмад Манави, министр юстиции в предыдущем правительстве Афганистана, считает, что убийства беззащитных мирных жителей не имеют религиозного оправдания.

«Убийство человека из-за его убеждений, способа поклонения, привычек и обычаев, а также того, как он выглядит, не оправдывается шариатом. Десятки аятов Корана и хадисы Пророка являются доказательством этого. Убийство невинных людей за совершение обрядов Ашура и Мухаррам является непростительным грехом и преступлением против человечности», — поясняет Манави.

Саид Абдул Вали — суннит, знаток Корана, имам мечети Мустафы в штате Вирджиния (США). По его словам, «убийство членов общины и тех, кто не воюет, лежит вне религии и является нарушением исламских законов. В исламе убийство невинного человека равносильно убийству всех людей». Богослов пояснил, что нападения на шиитов в Афганистане коренятся в исторической вражде, восходящей к временам раннего ислама, и теперь «некоторые невежественные люди используют это и совершают бесчеловечные преступления».

Хотя в основном ответственность за нападения на афганских шиитов берет на себя «Велаят Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (отделение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане и Пакистане), некоторые эксперты, такие как Якуб Ясна, писатель и исследователь из Ирана, считают, что ответственность ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за эти убийства «сомнительна» и нельзя отрицать, что к ним может быть причастен «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В интервью «Голосу Америки» (СМИ, признанное в России иноагентом) Ясна сказал: «В культурном и религиозном плане талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стремятся подавить шиизм. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), если они и не запретили официально церемонию Ашура, они не допустили её проведение традиционным способом; флаги, поднятые в честь Ашура, были спущены, а день Ашура был удален из афганского календаря».

После восстановления контроля над Афганистаном талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), как и в первый период своего правления, сменили солнечный календарь хиджры на лунный календарь хиджры.

Ясна добавил, что уничтожение культуры нации и её религии, отличной от других, может быть «хуже и опаснее», чем физическое устранение человека или людей, связанных с этой культурой, потому что «это означает, что в долгосрочной перспективе это религия и культура полностью исчезнут».

Эксперт-суннит, не пожелавший назваться из соображений безопасности, разделяет мнение Ясна и считает, что нет никакой разницы между «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не признаёт юриспруденцию Джафари (шиитская школа исламского права), они убрал праздник Ашура из календаря страны, они убрали Мехди Муджахида, единственного командира-хазарейца в «Талибане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — заявил эксперт.

Ссылаясь на историю враждебности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к шиитам, особенно к хазарейцам, эксперт сказал, что при первом своём правлении талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) зверски убили лидера хазарейцев Абдул Али Мазари (выбросили живым из вертолёта в воздухе), а теперь убрали его фотографии в городах и переименовали улицы и другие объекты, названные в его честь.

«Разве это говорит об их благих намерениях по отношению к хазарейцам? Если изучить подход талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к хазарейцам и шиитам, они ничем не отличаются от ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — подчеркнул он.

ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

Абдул Али Мазари, лидер Партии исламского единства Афганистана и один из лидеров хазарейцев, участвовавший в гражданских войнах 1990-х годов, был арестован в первые дни захвата талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Кабула в 1996 году, а затем убит.

Но вопреки мнению этих экспертов, канцелярия кабинета талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), со слов Абдул Кабира, политического советника премьер-министра, написала в двух отдельных твитах, что «Исламский Эмират, как система, отвечающая интересам всех афганцев, служит всем гражданам страны без каких-либо религиозных или этнических предпочтений, и пытается предотвратить любые поползновения врагов Афганистана».

В отдельном твите канцелярия в ответ на смертоносные нападения на шиитов в Кабуле два дня назад заявила, что «такие события не вызовут разобщенности среди афганцев».

Организация исламского сотрудничества и Миссия ООН по содействию Афганистану (UNAMA), выразив соболезнования родственникам жертв недавних нападений в Кабуле, обратились к талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с призывом обеспечить безопасность афганских граждан. Однако группировка «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не осудила нападения на шиитов в Афганистане, ответственность за которые взяло на себя ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неоднократно заявляли, что в одиночку и без поддержки иностранных государств способны уничтожить ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане, а некоторые официальные лица движения отрицали физическое присутствие этой группировки в стране.

В интервью «Голосу Америки» (СМИ, признанное иноагентом в России) министр по делам беженцев и репатриантов предыдущего правительства Нур Рахман Ахлаки заявил, что нельзя отрицать причастность ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к целенаправленным убийствам шиитов, но подчеркнул, что «в то же время нельзя отрицать, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) использовать ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в качестве инструмента. Главное, что нет никакой разницы между «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По мнению суннитских экстремистов, вполне допустимо убивать шиитов.

«Если игиловец (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убивает талиба (организация, деятельность которой запрещена в РФ), у него возникают большие проблемы, но если он убивает шиита, все вопросы снимаются», — сказал Ахлаки.

Стремление талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подавить шиитов Афганистана

Хотя официальные лица талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляют, что они служат всему афганскому народу «независимо от религиозной и этнической принадлежности», ряд аналитиков, таких как Идрис Рахмани, политический эксперт из США, не согласен с этими заявлениями талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не желают защищать хазарейцев, это не в их интересах. Он добавил, что когда «человек с детства изучает «суннитский фундаментализм» в медресе, вряд ли он придёт к доброте и милосердию по отношении к шиитам. Если бы были такие отношения между шиитским и суннитским мазхабами ислама, мы были свидетелями такой кровавой истории», — указал Рахмани.

Убийство kropekk_pl

Ряд экспертов считает, что в последние два десятилетия шииты Афганистана больше обращались к политической, гражданской и просветительской деятельности и избегали насилия. Теперь, когда, по мнению экспертов, у талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нет ни желания, ни возможности защищать их, какие варианты есть у этих уязвимых слоёв общества, чтобы спасти свою жизнь?

Ясна считает, что в этом вопросе надо больше полагаться на средства массовой информации и культурную деятельность за пределами Афганистана. Он говорит, что, учитывая жесткое правление талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые не обращают внимания ни на какие требования и пожелания религиозных и национальных меньшинств, а официальными являются только их собственные этноконфессиональные взгляды, шииты и хазарейцы ничего особенного сделать не могут, разве что СМИ, социальные и культурные учреждения за пределами Афганистана информировать мир об этих требованиях, чтобы на «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было оказано давление.

Он предупреждает, что если шииты начнут защищаться, то, поскольку они находятся в меньшинстве по сравнению с суннитами, а «радикальная группировка «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) находится на вершине власти, они окажутся под жестоким прессингом «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других экстремистских группировок, таких как ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В Афганистане преобладает убеждение, что Иран поддерживал шиитов в Афганистане в прошлом, и теперь он, наконец, поддержит это религиозное меньшинство из-за общей религии. Но Идрис Рахмани считает, что за последние 20 лет афганские шииты в основном избегали религиозных вопросов и следовали западным ценностям.

По словам Рахмани, для иранских властей «не имеет значения, что хазарейцев убивают в Афганистане. По мнению иранцев, в их интересах продолжение давления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на хазарейцев, потому что, в этом случае они тянутся к Ирану. Поэтому Иран не возражает против действий талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».