Киров, 9 августа, 2022, 15:39 — ИА Регнум. В 2024 году город Киров отмечает юбилей — 650 лет. В преддверии юбилея с просьбой поддержать несколько важных для региона проектов к президенту России Владимиру Путину обратился врио кировского губернатора Александр Соколов в ходе встречи.

telegram-канал врио главы Кировской области Александра Соколова Мост через Молому в Кировской области

«Две просьбы — это поддержка качественного улучшения транспортной инфраструктуры Кирова и области, потому что связано всё вместе, и одна просьба связана с реновацией общественных пространств, комфортной городской средой», — пояснил Соколов.

В частности, он полагает, что для разгрузки транзитных улиц Кирова необходимо строительство мостового перехода через реку Чепца города Кирово-Чепецка. И еще одна проблема, которая беспокоит жителей региона более 30 лет, это строительство транспортного перехода под железнодорожной инфраструктурой в Кирове. Потому что сейчас фактически Транссиб разрезает город, и Нововятский район остается отрезанным.

Также Соколов рассказал, что все мероприятия 650-летия Кирова будут проходить на территории трех общественных пространств — парка Гагарина, парка Кирова и в Александровском саду.

«Проекты готовы, нам не хватает несколько ресурсов, люди надеются на завершение работ в 2024 году, хотели бы тоже получить поддержку», — заключил врио главы Кировской области.

Путин заверил, что все проекты обязательно будут рассмотрены.

Как сообщало ИА REGNUM, кировские власти считают одним из факторов, который может привлечь в регион большее число туристов, торжества по поводу 650-летнего юбилея города. Планируется, что к этому времени турпоток в область может достичь 1 млн человек в год.

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