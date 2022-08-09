Чебоксары, , 15:39 — REGNUM В Чувашии задержан гражданин иностранного государства, у которого обнаружили 6 кг синтетических наркотиков. Следствие полагает, что оптовая партия запрещённых веществ перевозилась из Ярославской области для сбыта в Чувашии. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по Чувашской Республике.

Полиция Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий чувашские полицейские получили информацию о том, что в республику должен прибыть «оптовый наркокурьер из Ярославской области». Крупная партия запрещённых веществ предназначалась для сбыта в Чувашии.

Автомобиль с подозреваемым был остановлен автоинспекторами в Порецком районе.

«В ходе осмотра транспортного средства, которым управлял 39-летний гражданин иностранного государства, под капотом обнаружили около 6 кг запрещённых веществ синтетического происхождения», — говорится в сообщении МВД по Чувашии.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Отметим, что в 2022 году это не первое уголовное дело о наркопреступлениях в Чувашии, фигурантами которых становятся иностранцы. Как сообщало ИА REGNUM , ранее ушло в суд дело в отношении двух иностранцев, которых обвинили в попытке быте наркотиков и создании «условий для их постоянного личного потребления».

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Напомним, что в июне 2022 года в Чувашии ушло в суд уголовное дело в отношении членов преступной группы, которых обвинили в наркоторговле.

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