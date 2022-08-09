Уфа, , 16:51 — REGNUM Благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт», компания «Медовз» из Уфы стала первым получателем господдержки на транспортировку продукции за границу через Центр поддержки экспорта Республики Башкортостан. Производитель меда смог компенсировать 80% расходов на поставку 20 тонн своей продукции в Сербию, сообщает 9 августа платформа Российского экспортного центра .

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В июне 2022 года был расширен пакет антикризисных мер, и Центр поддержки экспорта Республики Башкортостан объявил о начале оказания новой услуги — «Софинансирование транспортировки продукции субъектов МСП, предназначенной для экспорта на внешние рынки», по условиям которой можно компенсировать до 80% затрат на логистику по России.

Компания «Медовз» отправляет башкирский мед по всему миру. Именно из Башкортостана впервые российский мед был отправлен в Марокко при активном содействии ЦПЭ республики и Торгпредства России в Марокко.

Как сообщало ИА REGNUM, выйти на международные рынки отечественным производителям, в том числе и небольшим, становится проще благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт», совершенствованию законодательства, а также 0 консультационной и маркетинговой поддержке со стороны государства.