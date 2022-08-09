Курган, , 15:37 — REGNUM В Курганской области за сутки на 9 августа с коронавирусной инфекцией госпитализировали четырёх человек, по выздоровлению выписали 100 человек. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».

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Всего за сутки выявлены на 9 августа 33 заражённых коронавирусом курганца, на 10 человек больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 9 августа выявлено 105 860 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 104 241 человек, скончались 1444 пациента (ни одного за сутки).

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