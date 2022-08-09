Донецк, 9 августа, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Два района Донецка попали под обстрел украинских войск. Об этом 9 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

В 15:05 с позиций в Красногоровке обстреляли Кировский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибра 152 мм.

В 15:10 из Нетайлово открыли огонь по Киевскому району Донецка, выпустив пять снарядов калибра 152 мм.