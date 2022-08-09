Ставрополь, , 15:36 — REGNUM Ставропольский край отправил на экспорт в 2022 году тысячи тонн продукции. Предприятия края продолжают исполнять свои обязательства, в том числе и перед европейскими странами, несмотря на объявленные в отношении России санкции. Так, в частности, со Ставрополья отправлено 264 тонны горчицы в Польшу.

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«Несмотря на экономическую ситуацию, ставропольские предприятия продолжают исполнять свои обязательства перед европейскими партнерами. Например, за два месяца в Польшу отгружено 264 тонны горчицы, и поставки продолжаются», — ссылаясь на данные Северо-Кавказского межрегионального управлении Россельхознадзора, сообщает ГТРК «Ставрополье».

Помимо этого, со Ставрополья было отгружено на экспорт в страны ближнего зарубежья с начала 2022 года свыше 38 тыс. тонн зерновой продукции, в том числе 27,6 тыс. тонн пшеницы и кукурузы в Азербайджан, 7,9 тысячи тонн рапса в Белоруссию и 780 тонн пшеницы и проса в Грузию. Успешно осваивается и рынок на Ближнем Востоке и Азии: в Ирак направлено 400 тонн ячменя, в Афганистан — 198 тонн нута, в Иран — 699 тонн проса, нута и чечевицы.