Москва, , 15:45 — REGNUM Премьер-министр Эстонии Кая Каллас говорит ерунду, когда утверждает, что право посещать Европу ещё нужно заслужить. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала 9 августа призыв Каллас не пускать российских туристов в страны ЕС.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Эстонский политик утверждает, что «посещение Европы — это привилегия, а не право человека», напомнила Захарова. Однако Каллас не сама стала главой правительства, а унаследовала должность по праву рождения.

«Вы удивлены, что высокое должностное лицо страны-члена ЕС может нести чушь на грани национализма? Это нормально», — написала Захарова в своём телеграм-канале.

По её словам, Каллас, видимо, не знает, что свобода передвижения закреплена в международных документах, а её ограничения допустимы только в определённых случаях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские граждане не смогли попасть в Венсенский замок неподалёку от Парижа, так как он входит в число французских военных объектов. Эстонский премьер Каллас заявила, что гражданам России вообще следует запретить выдачу туристических виз в страны Евросоюза.

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