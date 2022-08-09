Молдавия, , 15:34 — REGNUM Инфляция в Молдавии в июне 2022 года при сравнении цен с июнем 2021 года составила 31,83%. Об этом 9 августа сообщает пресс-служба Национального банка.

Инфляция Дарья Антонова © ИА REGNUM

Согласно прогнозу, в третьем квартале годовая инфляция достигнет 31%, а в четвёртом — снизится до 28,8%. Снижение до нормативного показателя инфляции 5% раньше 2024 года не ожидается.

Напомним, в апреле годовой уровень инфляции в Молдавии вырос до 27,07%, а мае — до 29,05%. Как заявила 24 июня президент республики Майя Санду, пока нет признаков того, что инфляция снизится.

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