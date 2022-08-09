Джакарта, 9 августа, 2022, 15:33 — ИА Регнум. PT Pertamina снова является единственной компанией из Индонезии, а также государственным предприятием, которое будет включено в список Fortune Global 500 в 2022 году, сообщает CNN Indonesia.

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Министр госпредприятия Эрик Тохир заявил, что нефтяная компания PT Pertamina заняла 223-е место, что на 64 места больше, чем в 2021 году, когда компания заняла 287-ю позицию.

«Я максимально признателен директорам, комиссарам и всем сотрудникам PT Pertamina, которые усердно работают над повышением конкурентоспособности компании на международной арене», — заявил Эрик Тохир.

Fortune Global 500 — рейтинг 500 крупнейших мировых компаний.

Напомним, выручка компании в 2021 году составила $57,51 млрд. Эта цифра выросла по сравнению с предыдущим годом и составила $41,47 млрд. Это привело к скачку чистой прибыли с $1,05 млрд в 2020 году до $2,04 млрд в 2021 году.