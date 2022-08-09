Москва, 9 августа, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Победитель шоу «Голос 60+», ветеран Великой Отечественной войны Михаил Серебряков скончался в возрасте 98 лет. Об этом сообщил его наставник по проекту Олег Газманов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Гвоздики

«Прекрасный был человек, очень жаль, что его не стало. Царствия ему небесного», — написал Газманов в социальной сети.

Михаил Серебряков умер 28 июля после продолжительной болезни. В финале шоу «Голос 60+» он исполнил песни «Моя любимая» Матвея Блантера и Евгения Долматовского, а также «Душечку», которую исполнял Сергей Лемешев.

Как сообщало ИА REGNUM, 79,5% телезрителей отдали свои голоса за победу Серебрякова в конкурсе.

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