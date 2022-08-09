Лос-Анджелес, США, 9 августа, 2022, 15:32 — ИА Регнум. В Калифорнии выставили на аукцион болид Ferrari F300 семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера, на которой он выступал в 1998 году.

emperornie Михаэль Шумахер

Сообщается, что аукцион состоится 18–20 августа в Monterey Conference Center в Калифорнии. Цена машины составляет примерно $ 6–8 млн.

На этом болиде Шумахер одержал шесть побед в сезоне-1998. Тогда немецкий гонщик сражался за чемпионский титул с Микой Хаккиненом, но финский пилот «Макларена» выиграл чемпионат.