Уфа, , 15:34 — REGNUM Образовавшийся в некоторых районах Башкирии смог мог образоваться из-за переноса дыма от лесных пожаров, которые действуют в других регионах России. Об этом 9 августа сообщает МЧС по региону.

Смог в Алатыре Cap.ru

Сообщается, что спасатели получили информацию о том, что в Нуримановском, Хайбуллинском, Аскинском и Караидельском районах Башкирии наблюдается задымление.

«Предположительно смог (дымка) образовался из-за переноса воздушными массами частиц дыма от действующих лесных пожаров на территориях других субъектов РФ, в частности Ханты-Мансийского автономного округа — Югра», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что для мониторинга лесопожарной обстановки в регионе специалисты задействовали самолет, протяженность маршрута составляет 541 км.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в некоторых районах Башкирии сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.