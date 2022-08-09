Бейрут, 9 августа, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ливанской военизированной организации «Хезболла» Хасан Насралла выступил с предупреждением в адрес Израиля по поводу морского пограничного спора между двумя странами, заявив, что «любая рука», потянувшаяся украсть богатства Ливана, «будет отрезана», как передает 9 августа Associated Press.

Worldbulletin.net Хасан Насралла — лидер ливанской «Хезболлы»

Высказывания лидера «Хезболлы» прозвучали на фоне активизации усилий США по разрешению более чем десятилетнего спора о морской границе между Израилем и Ливаном, которые официально находятся в состоянии войны с момента создания Израиля в 1948 году.

Обе страны претендуют примерно на 860 квадратных километров Средиземного моря, включая газовое месторождение Кариш.

В своей речи на митинге к югу от Бейрута, в котором приняли участие десятки тысяч человек, собравшиеся отметить религиозный праздник Ашура, Насралла заявил, что Ливан «должен быть готов к любым возможностям».

«Мы не потерпим, чтобы наше богатство было украдено, — сказал Насралла. — Не совершайте ошибок ни с Ливаном, ни с ливанским народом. Любая рука, которая попытается дотянуться до любого из [ливанских] богатств, будет отрезана».