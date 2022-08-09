Краснодар, 9 августа, 2022, 15:28 — ИА Регнум. В Краснодарском крае полиция направила в суд материалы уголовного дела в отношении трёх работников подпольного табачного цеха. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД России 9 августа.

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Известно, что один из обвиняемых — житель Кубани, двое соучастников — приезжие. Контрафактную продукцию они производили вместе с пятью подельниками, которые сбежали от следствия. Их поиски продолжаются. Уголовное дело в отношении злоумышленников выделено в отдельное производство.

В ходе обысков со склада в Армавире сотрудники полиции изъяли более 330 тыс. немаркированных пачек сигарет на общую сумму свыше 25 млн рублей, а также станки, расходные материалы, поддельные акцизные марки. Табачную продукцию злоумышленники планировали реализовать через торговые точки.

Один из фигурантов уголовного дела находится под домашним арестом, двое сообщников — под стражей.