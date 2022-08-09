Баку, , 15:24 — REGNUM Власти Азербайджана введут карантинные меры, если эпидситуация в стране ухудшится. Об этом заявил на телеканале ATV замдиректора по научной работе Научно-исследовательского института профилактики (НИИПП) Акиф Гурбанов.

Карантин Николай Хижняк © ИА REGNUM

«Осенью из-за похолодания возможен рост числа заражений коронавирусом. Если число инфицированных значительно вырастет, может вырасти и число госпитализированных», — сказал Гурбанов.

Он отметил, что при ограничительные меры будут принимать, чтобы снизить нагрузку на систему здравоохранения. В пресс-службе НИИПП также рекомендуют носить защитную маску в помещениях и местах скопления людей.

Стоит отметить, что в Азербайджане за последние сутки выявили 121 случай заражения коронавирусом. За тот же период врачи признали выздоровевшими 113 человек.