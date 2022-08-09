Москва, , 15:44 — REGNUM В возрасте 97 лет умер победитель четвёртого сезона телешоу «Голос 60+» Михаил Серебряков. Об этом 9 августа пишет «Российская Газета» со ссылкой на певца Олега Газманова, являвшегося наставником пожилого артиста на проекте.

Михаил Серебряков Скриншот из эфира телепередачи «Голос 60+» на Первом канале

«Прекрасный был человек, очень жаль, что его не стало. Царствия ему Небесного», — заявил Газманов. Известно, что Серебряков был участником Великой Отечественный войны.

Напомним, шоу «Голос 60+» проводится на Первом канале с 2018 года. Осенью 2021-го победу на проекте одержал Михаил Серебряков.

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